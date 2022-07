Covid oggi Italia, Toti: “Numeri lontani da situazione reale” (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “I dati che ogni sera allarmano gli Italiani sono dati sbagliati, o meglio, raccolti con metodologie di altri tempi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, bocciando il metodo con cui vengono calcolati i contagi Covid in Italia. “Sul Covid assisto a un surreale dibattito estivo, basato su dati errati. E ogni ragionamento fatto su dati sbagliati, non può che portare a errate conclusioni. Quasi che qualcuno, già stufo di stare sotto l’ombrellone, sperasse di tornare all’epoca delle mascherine anche sulla battigia. Il Covid circola molto tra di noi? Certamente sì. Questo ha effetti sui ricoveri ospedalieri in proporzione? No! I dati che ogni sera allarmano gli Italiani ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “I dati che ogni sera allarmano glini sono dati sbagliati, o meglio, raccolti con metodologie di altri tempi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e dial Centro, Giovanni, bocciando il metodo con cui vengono calcolati i contagiin. “Sulassisto a un surdibattito estivo, basato su dati errati. E ogni ragionamento fatto su dati sbagliati, non può che portare a errate conclusioni. Quasi che qualcuno, già stufo di stare sotto l’ombrellone, sperasse di tornare all’epoca delle mascherine anche sulla battigia. Ilcircola molto tra di noi? Certamente sì. Questo ha effetti sui ricoveri ospedalieri in proporzione? No! I dati che ogni sera allarmano glini ...

