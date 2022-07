Covid oggi Emilia, 6.153 contagi e 6 morti: bollettino 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) Bologna, 3 lug. (Adnkronos) - Sono 6.153 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.905 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.308 molecolari e 8.597 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 44,2%. Sono sei i decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 27 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,6%), l'età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.063 (+44 rispetto a ieri, +4,3%), età media 74,7 anni. L'età media ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Bologna, 3 lug. (Adnkronos) - Sono 6.153 ida coronavirus inRomagna, 32022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 6. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.905 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.308 molecolari e 8.597 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 44,2%. Sono sei i decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'-Romagna sono 27 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,6%), l'età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.063 (+44 rispetto a ieri, +4,3%), età media 74,7 anni. L'età media ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Adnkronos : #Covid, infettivologi: 'Oggi la maggior parte di chi arriva in ospedale è non vaccinato, anziano e spesso ha altre… - matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - ledicoladelsud : Covid oggi Emilia, 6.153 contagi e 6 morti: bollettino 3 luglio - StraNotizie : Covid oggi Emilia, 6.153 contagi e 6 morti: bollettino 3 luglio -