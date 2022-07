Covid oggi Campania, 10.078 contagi: bollettino 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.078 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 29.124 test. Oltre 1 tampone su 3 esaminato ieri è risultato positivo. In aumento i ricoveri: negli ospedali della Campania sono 33 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 513 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 21 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.078 ida coronavirus in, 32022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 29.124 test. Oltre 1 tampone su 3 esaminato ieri è risultato positivo. In aumento i ricoveri: negli ospedali dellasono 33 i pazientiricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 513 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 21 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

