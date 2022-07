Covid, in Italia 71.947 casi e 57 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 3 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 71.947 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus del Ministero della Salute.Sono 57 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.545. Tra le regioni spicca il dato della Campania con 10.078 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 8.542, poi il Lazio con 8.673. Poi Veneto (6448), Emilia Romagna (6153) e Sicilia (5668 casi). – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 71.947 i nuovi positivi in24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus del Ministero della Salute.Sono 57 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.545. Tra le regioni spicca il dato della Campania con 10.078 nuovi, seguita dalla Lombardia con 8.542, poi il Lazio con 8.673. Poi Veneto (6448), Emilia Romagna (6153) e Sicilia (5668). – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

