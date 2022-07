Covid | il virus non molla Al laboratorio di Calcinate 500 600 tamponi al giorno

Pubblicità

Corriere : Ricciardi: «Picco del virus a fine luglio. Serve portare vaccinazione a domicilio agli over 80» - ricpuglisi : Mi rammentate in quale partito milita Walter Ricciardi? - RobertoBurioni : Una corretta aerazione renderebbe le scuole più salubri e sarebbe un valido strumento per ostacolare fortemente la… - Fiora4Francesco : RT @Cartabellotta: Il virus quest’estate non è andato in ferie. Speriamo non ci siano problemi, altrimenti citofonate a tutti quelli che si… - LeoChamaeleo : Unica cosa che non cambia è quest personaggio continua a prendere per i deficienti tutti: anche gli alunni di una s… -

la Repubblica

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le prime sequenze delcancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge ..., il di oggi domenica 3 liuglio 2022. Superato in Italia il milione di casi notificati di- 19, con 1,009.943 attualmente positivi che riportano questa nuova ondata estiva ai livelli ...dei... Covid, gli amici con il virus, il ritornello dell'estate The American airline industry is suffering a shortage of pilots, forcing a record number of flight cancellations as the busy summer travel season starts. The number of working pilots has declined from ...New Zealand is facing a second wave of coronavirus infections as cases of the Omicron subvariant BA.5 spread around the country.