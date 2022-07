Pubblicità

CatelliRossella : Covid, Gori: “Ai fragili vanno dati gli antivirali, li abbiamo ma le ricette sono poche” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, Gori: “Ai fragili vanno dati gli antivirali, li abbiamo ma le ricette sono poche” [di Elena Dusi] - salcucci : @giorgio_gori Prima vedi di batterti per togliere il segreto militare su quanto è successo a Bergamo con la gestion… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Covid, Gori: “Ai fragili vanno dati gli antivirali, li abbiamo ma le ricette sono poche” - Faillaluca : Covid, Gori: “Ai fragili vanno dati gli antivirali, li abbiamo ma le ricette sono poche” - la Repubblica. Proteggi… -

la Repubblica

In questi due anni sono stati messi a nudo modelli di business 'pre -' che più di altri hanno ... Bergamo e Brescia, Giorgioe Emilio Del Bono. Chiudono i lavori del mattino gli interventi ......dai livelli pre -, ma la fiducia non manca soprattutto vedendo le strade del capoluogo affollate di visitatori: ' Sono tornati i turisti e questo è un dato di fatto - ha commentato Paolo, ... Covid, Gori: “Ai fragili vanno dati gli antivirali, li abbiamo ma le ricette sono poche” Assente Don Alvaro Bardelli per il Covid e il rettore Ezio Gori per problemi familiari, la serata si è conclusa con il cenotto ai giardini del Porcinai ...Buona la partenza degli sconti estivi. Si stima un budget medio di 150 euro a testa. Obiettivo, crescita del 10% rispetto al 2021 ...