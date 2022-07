Covid, ci risiamo. Un’intera famiglia malata “ma nessuno ci ascolta…” (Di domenica 3 luglio 2022) Martedì pomeriggio (28/06) ho fatto un test fai da te Covid salivare e sono uscito positivo, ho mandato un messaggio al medico curante rispondendomi che dobbiamo fare tutta la famiglia un test COI per vedere la carica batterica. Ok. Facciamo tutti il test ed siamo positivi. Mando email al medico ed fine ad oggi nessuno non ci a chiamato per vedere come stiamo, se abbiamo bisogno di cure, che sintomi ci sono (tengo a dire che abbiamo avuto 3 -4 giorni di febbre 39,5, tosse, mal di articolazioni, dolori muscolari, mal di testa- Neanche la ASL di Fiumicino ha chiamato. Questo è il modo di gestire una città che ha cominciato ad avere più casi Covid e nessuno ti fila per niente. Non è questo il vero motivo di tanti malati in terapia intensiva e morti, perché nessuno non ti dice che cosa ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Martedì pomeriggio (28/06) ho fatto un test fai da tesalivare e sono uscito positivo, ho mandato un messaggio al medico curante rispondendomi che dobbiamo fare tutta laun test COI per vedere la carica batterica. Ok. Facciamo tutti il test ed siamo positivi. Mando email al medico ed fine ad ogginon ci a chiamato per vedere come stiamo, se abbiamo bisogno di cure, che sintomi ci sono (tengo a dire che abbiamo avuto 3 -4 giorni di febbre 39,5, tosse, mal di articolazioni, dolori muscolari, mal di testa- Neanche la ASL di Fiumicino ha chiamato. Questo è il modo di gestire una città che ha cominciato ad avere più casiti fila per niente. Non è questo il vero motivo di tanti malati in terapia intensiva e morti, perchénon ti dice che cosa ...

Pubblicità

RobertoCiani9 : Ci risiamo... Nuovo caso di Covid in una struttura chiusa, mi viene il dubbio che circoli liberamente nell'aria senza scadenza..., - giosivi : #ottoemezzo ci risiamo la Gruber parla di covid ormai è andata in loop - riccardotani4 : @StefanoPutinati Ci risiamo con Bertolaso! Ma perché è fissato con Bertolaso? Poi si ricomincia con le manie di gr… - emilianobianc18 : @lol21194926 Ci risiamo! Come per il COVID! ?????????? - GabZeno : RT @Affaritaliani: Covid, ci risiamo: 'Ospedali a rischio collasso, prevenzione anche d'estate' -