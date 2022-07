Covid | bollettino | 71 947 nuovi casi e 57 morti Tasso positività al 27 | 4% DIRETTA

(Di domenica 3 luglio 2022) Processati 262.577 tamponi. Crescono i ricoverati (+177) e le trapie intensive (+16). La curva dell'epidemia dicresce in modo esponenziale a livello nazionale come non accadeva da novembre. E nei pronto soccorso si tornano a vederedi polmonite e un gran numero di asintomatici

La Vecchia, probabile stima 5% italiani positivi I casi reali di- 19 in Italia potrebbero essere pari al 5% della popolazione, ossia circa 3 milioni: è questa la stima probabile, ...Italia, 84.700 casi. "Aumentano le polmoniti" Roma, 3 luglio 2022 - Gli scienziati provano a stimare i casi reali indotti dalla variante Omicron 5 in questa estate torrida che, come ...LECCE – È stata superata la soglia dei 55mila positivi in Puglia a dimostrazione di come il covid continui, in questa fase ... come si evince dal bollettino regionale odierno, sono 5440 i casi ...Covid, il bollettino di oggi domenica 3 liuglio 2022. Sono 71.947 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi. I decessi toccano quota 57 e il tasso di positività si ...