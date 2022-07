Covid | addio tamponi | arriva il cerotto che rileva l’infezione

Leggi su 2anews

(Di domenica 3 luglio 2022)dall’università di Tokyo un nuovo metodo perre gli anticorpi specifici per il nuovo19. Verificare la presenza di un’infezione da19 in modo sicuro, affidabile e non invasivo potrebbe essere presto possibile grazie a uno specialeche si applica sulla pelle e restituisce un risultato in circa tre minuti. Delineata