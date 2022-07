Costumi Monospalla | il trend dell’estate 2022 | ecco quali scegliere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Il costume da bagno è da sempre una missione Catulliana alla odit et amo per ogni donna. Trovare quello giusto per valorizzare la propria fisicità è l’imperativo di tutta la calda stagione, declinato secondo tendenza, palette e personalità. È certo che, sotto riflettori di quest’estate, il(intero/ bikini) è assolutamente il più brillante. Una selezione intrigante è lo spunto ideale per il prossimo pezzo must have da accaparrarsi durante i primi giorni di saldi!Estate: Texture Matt e Nuance Neutre Texture opache in elegantissime nuance che si muovono tra la scala dell’oro al ramato, fino a raggiungere il color mattone che spesso si fonde con la cipria. Moltissimi i designer che si sono diretti verso una proposta neutra, resa sfiziosa da unarricchito di ...