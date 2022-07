Corriere dello Sport – Napoli, Giuntoli telefonata per Dybala: vale 50 mila abbonamenti (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Napoli, le ultime novità su Paulo Dybala con Cristiano Giuntoli che ha chiamato l’agente. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli si sta interessando all’argentino, anche perché ha capito che i tentennamenti di Inter e milan permettono l’inserimento di altri club, ma magari anche di uno sconto verso il basso dell’ingaggio. Ovviamente siamo sempre a livelli molto alti, ma Dybala è un parametro zero e quindi non bisognerebbe pagare il cartellino, un fattore che non si può non tenere in conto quando si fa calciomercato. Ci sono occasioni che si presentano una volta sola e quella di Dybala è veramente ghiotta. A 28 anni Dybala rappresenta uno dei migliori talenti del calcio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato, le ultime novità su Paulocon Cristianoche ha chiamato l’agente. Secondo quanto riferisceilsi sta interessando all’argentino, anche perché ha capito che i tentennamenti di Inter en permettono l’inserimento di altri club, ma magari anche di uno sconto verso il basso dell’ingaggio. Ovviamente siamo sempre a livelli molto alti, maè un parametro zero e quindi non bisognerebbe pagare il cartellino, un fattore che non si può non tenere in conto quando si fa calciomercato. Ci sono occasioni che si presentano una volta sola e quella diè veramente ghiotta. A 28 annirappresenta uno dei migliori talenti del calcio ...

Pubblicità

Corriere : ?? L'annuncio del sindaco di Milano: riattivato il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso - Corriere : Sala: «Riattivato il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso» - napolipiucom : Corriere dello Sport - Napoli, Giuntoli telefonata per Dybala: vale 50 mila abbonamenti #calciomercatonapoli… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Serie C. Paure e speranze, 2 posti in bilico' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Icardi blocca Scamacca. Empoli, ecco De Winter. Tutte le trattative del giorno in serie A' -… -