Corretta idratazione in estate: i consigli per chi fa sport (Di domenica 3 luglio 2022) Il Dott. Tacconi di Gensan: “Monitorare l’acqua assorbita, mangiare frutta di stagione e ridurre gli alcolici” PISA – L’estate è probabilmente la stagione più attesa ma è anche quella in cui bisogna prestare particolare attenzione all’indratazione. Un tema che interessa molto gli sportivi ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni accorgimenti: uno è quello di monitorare la quantità di acqua che assorbiamo, l’altro, non meno importante, è controllare il colore delle urine. Poi, ovviamente, particolare attenzione la richiede ciò che si mangia, prestando attenzione a non eccedere nel consumo di bevande alcoliche. Per fare chiarezza sulle buone pratiche durante l’estate, il Dottor Edoardo Tacconi – Dottore ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 luglio 2022) Il Dott. Tacconi di Gensan: “Monitorare l’acqua assorbita, mangiare frutta di stagione e ridurre gli alcolici” PISA – L’è probabilmente la stagione più attesa ma è anche quella in cui bisogna prestare particolare attenzione all’indratazione. Un tema che interessa molto gliivi ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni accorgimenti: uno è quello di monitorare la quantità di acqua che assorbiamo, l’altro, non meno importante, è controllare il colore delle urine. Poi, ovviamente, particolare attenzione la richiede ciò che si mangia, prestando attenzione a non eccedere nel consumo di bevande alcoliche. Per fare chiarezza sulle buone pratiche durante l’, il Dottor Edoardo Tacconi – Dottore ...

Pubblicità

Lopinionista : Corretta idratazione in estate: i consigli per chi fa sport - dott_vacca : La Nutrizione e l’Attività Fisica devono andare di pari passo. L' ALIMENTAZIONE CORRETTA deve: ?Fornire energia ai… - cuorebrescia : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ??Imparare a bere sarà una magia per i piccini o un'esperienza nuova con il bicchiere per i più gr… - papiniste : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ??Imparare a bere sarà una magia per i piccini o un'esperienza nuova con il bicchiere per i più gr… - orobico72 : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ??Imparare a bere sarà una magia per i piccini o un'esperienza nuova con il bicchiere per i più gr… -