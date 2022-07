Coronavirus, D'Amato: "Si valuti la quarta dose del vaccino anche agli over 70" (Di domenica 3 luglio 2022) «Sarebbe opportuno che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Salute valutino l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4 dose del vaccino Covid.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022) «Sarebbe opportuno che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Saluteno l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4delCovid....

Pubblicità

infoitinterno : Coronavirus, D'Amato: 'Si valuti la quarta dose del vaccino anche agli over 70' - infoitinterno : Coronavirus, D'Amato: 'Chiesto al governo il ritorno delle mascherine al chiuso' - mummy53690440 : Coronavirus, D'Amato: 'Chiesto al governo il ritorno delle mascherine al chiuso' - romatoday : Coronavirus, D'Amato: 'Chiesto al governo il ritorno delle mascherine al chiuso' - infoitinterno : Coronavirus, casi in crescita. D’Amato: “Mascherina al chiuso se non c'è distanziamento” -