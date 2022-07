Coronavirus | 71 947 nuovi casi e 57 morti Negli ultimi sette giorni oltre 500mila diagnosi e +1 680 posti letto occupati nei reparti

(Di domenica 3 luglio 2022) Con i 71.947rintracciati nelle ultime 24 ore si chiude una settimana di forte incremento delledi Sars-Cov-2, che da lunedì ad oggi sono state 528.722. Per comprendere la progressione del virus, sotto la spinta di Omicron 5, basti pensare che neiprecedenti ipositivi rintracciati erano stati 350.017. I quasi 72milacomunicati dalle Regioni nel bollettino domenicale sono frutto dell’analisi di 262.557 tamponi, di cui 223.628 test rapidi, con l’incidenza al 27,4%. Isono stati invece 57. Continua anche la progressione del riempimento dei, con +177 ricoverati in area medica e +16 assistiti in terapia intensiva (40 ingressi) che portano il totale settimanale del saldo ...

