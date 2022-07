Conte nelle mani di Casalino | pronto l' addio al governo Le richieste M5s nel faccia a faccia con Draghi

(Di domenica 3 luglio 2022) La nota è già pronta e può essere modulata in due modi: un ultimatum a Mariosulle misure da fare nell'ultima parte della legislatura o l'del Movimento 5 Stelle al. Lunedì 4 luglio Giuseppesaràcon il premier in un tentativo di cucire lo strappo nella maggioranza, aggravato dal caso delle presuntedia Grillo di rimuovere dai vertici grillini lo stesso. Secondo un retroscena del Giornale, infatti, sul tavolo dell'ufficio comunicazione dic'è un documento, la bozza di una lunga nota. "Un ultimatum alguidato da Marioo un. Questo ...

Probabilmente,stanze del Nazareno in più di qualcuno si sta interrogando sull'opportunità o ... Giuseppesa bene che l'unica possibilità che ha per non vedere scomparire definitivamente il ...Mentrechat dei parlamentari c'è chi si spinge a dire "che il Pd ci sta minacciando, e questo ... non solo il faccia a faccia Draghi -ma anche il Consiglio nazionale. Da dove, è l'auspicio ...La nota è già pronta e può essere modulata in due modi: un ultimatum a Mario Draghi sulle misure da fare nell'ultima parte ...Per l’ennesima volta tutto sembra appeso a un filo: quello che doveva essere l’esecutivo delle grandi riforme si sta rivelando un longevo governicchio balneare da Prima repubblica, con molte più energ ...