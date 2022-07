Conte e le chat. Più che una crisi sembra una farsa - Editoriale - quotidiano.net

(Di domenica 3 luglio 2022) Siamo alla tragicommedia del pizzino. Della c hat che forse c'è ma che di sicuro per ora non si vede. Dellaminacciata, evocata, sperata (domani, lunedì, mai, chissà), e che però puntualmente ...

Ci si poteva dunque aspettare cheusasse l'affaire spinoso dell'invio di armi in Ucraina per fare il famoso passo indietro, o di lato che dir si voglia. Il tema c'era tutto, al di là di come la ...I 'pontieri' si augurano che lunedìsigli una sorta di 'patto' con Draghi. L'ex presidente ... Ma sul dubbio uscire sì o no dal governo che da 48 ore anima lepentastellate continuano a ... Conte e le chat. Più che una crisi sembra una farsa Siamo alla tragicommedia del pizzino. Della c hat che forse c’è ma che di sicuro per ora non si vede. Della crisi minacciata, evocata, sperata (domani, lunedì, mai, chissà), e che però puntualmente no ...Corsa contro il tempo per frenare la crisi di maggioranza. L’ex premier chiederà alcune “prove d’amore“ al presidente del Consiglio. Ma solo il rilancio della misura simbolo dei 5 Stelle sembra percor ...