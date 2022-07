"Conte è finito". La bomba politica dalla Gentili: "Chi sarà il nuovo leader dei 5 Stelle" (Di domenica 3 luglio 2022) C'è una certa attesa per il confronto tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, in programma lunedì 4 luglio. Incontro che è scaturito dalle indiscrezioni secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di sbarazzarsi politicamente del nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Ma che cosa andrà a dire Conte a Draghi? Lo ha chiesto Veronica Gentili a Claudia Fusani, ospite in collegamento a Controcorrente, su Rete4. “Conte è all'angolo - ha dichiarato la giornalista - non vuole uscire da questo governo ma sa che su cose come termovalorizzatore e superbonus non può ottenere più di tanto, dato che il M5s ha già approvato in commissione alcuni emendamenti che vanno nella direzione opposta. I grillini sono davvero in difficoltà, non possono ottenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) C'è una certa attesa per il confronto tra Mario Draghi e Giuseppe, in programma lunedì 4 luglio. Incontro che è scaturito dalle indiscrezioni secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di sbarazzarsimente deldel Movimento 5. Ma che cosa andrà a direa Draghi? Lo ha chiesto Veronicaa Claudia Fusani, ospite in collegamento a Controcorrente, su Rete4. “è all'angolo - ha dichiarato la giornalista - non vuole uscire da questo governo ma sa che su cose come termovalorizzatore e superbonus non può ottenere più di tanto, dato che il M5s ha già approvato in commissione alcuni emendamenti che vanno nella direzione opposta. I grillini sono davvero in difficoltà, non possono ottenere ...

