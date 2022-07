“Con loro ho chiuso”. Carmen Di Pietro, fiume in piena dopo l’Isola dei Famosi (Di domenica 3 luglio 2022) Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro racconta nuovi retroscena. L’avventura in Honduras si è conclusa da una settimana con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Nicolas pesantemente attaccato sia da Marco Cucolo che da Nick Luciani secondo i quali sarebbe poco autentico e la sua vittoria da attribuire alle sue capacità di stratega. Non la pensa così Carmen che ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua bellissima e lunga esperienza in Honduras. “Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Isola deiDiracconta nuovi retroscena. L’avventura in Honduras si è conclusa da una settimana con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Nicolas pesantemente attaccato sia da Marco Cucolo che da Nick Luciani secondo i quali sarebbe poco autentico e la sua vittoria da attribuire alle sue capacità di stratega. Non la pensa cosìche ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua bellissima e lunga esperienza in Honduras. “Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dele decidere sul serio, ...

