Com’è profondo il Male: il libro di Guido Rojetti (Di domenica 3 luglio 2022) È disponibile in tutte le librerie e negli store online Com’è profondo il Male, il terzo lavoro dell’autore Guido Rojetti Racconti amari e drammatici narrati con stile burlesco e pungente, dall’autore – che ama definirsi uno “spirito libro” – che gioca con le parole costruendo storie piene di humor e con un certo nonsense, ma sempre con puntuale autoanalisi e trasfusione emotiva. Breve biografia Guido Rojetti nasce a Torino il 30 novembre 1952. Ha lavorato presso Editrice La Stampa di Torino e come imprenditore pubblicitario. È alla sua terza opera pubblicata. Precedentemente ha scritto L’amore è un terno (che ti lascia) secco, Youcanprint Editore (libro vincitore del Premio internazionale per l’Aforisma Torino in Sintesi 2014); Giorni ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022) È disponibile in tutte le librerie e negli store onlineil, il terzo lavoro dell’autoreRacconti amari e drammatici narrati con stile burlesco e pungente, dall’autore – che ama definirsi uno “spirito” – che gioca con le parole costruendo storie piene di humor e con un certo nonsense, ma sempre con puntuale autoanalisi e trasfusione emotiva. Breve biografianasce a Torino il 30 novembre 1952. Ha lavorato presso Editrice La Stampa di Torino e come imprenditore pubblicitario. È alla sua terza opera pubblicata. Precedentemente ha scritto L’amore è un terno (che ti lascia) secco, Youcanprint Editore (vincitore del Premio internazionale per l’Aforisma Torino in Sintesi 2014); Giorni ...

Pubblicità

giovanniallevi : Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! È iniziata la… - marcodimaio : All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’in… - CarloCalenda : Piuttosto faccio un partito con Thanos. Vogliono creare questa confusione. Non possono accettare che ci siano due m… - byebyeIwannadie : Ma io mi chiedo perché questi insulti sono sempre rivolti ad artisti coreani e mai ai trapper italiani (che per qua… - R_A_N_C_O_R_E : Grazie dal profondo dello Xenoverso a tutti quelli che ieri erano presenti. Per la seconda data del tour siamo atte… -