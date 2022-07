Come Conservare i fagiolini per tutto l’anno: risultato croccante e gustoso! (Di domenica 3 luglio 2022) Come Conservare i fagiolini: risultato croccante e gustoso! Conservare i fagiolini per consumarli durante l’inverno, senza ricorrere ai surgelati, è una forma di amore nei confronti di se stesse. Non ci credete? Allora, cominciamo con il dirvi che sono ricchi di ferro, silicio, potassio e fosforo, contengono vitamina A, C e K. Svolgono un’azione depurativa e diuretica, ma soprattutto sostiene l’apparato muscolo-scheletrico, quindi si rivelano preziosissimi per le ossa, soprattutto per le donne in menopausa. La presenza di flavonoidi li rende perfetti Come antinfiammatori naturali e contrastano l’attività dei radicali liberi. Sono ricchi di fibre, quindi, aumentano il senso di sazietà e regolano ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 luglio 2022)per consumarli durante l’inverno, senza ricorrere ai surgelati, è una forma di amore nei confronti di se stesse. Non ci credete? Allora, cominciamo con il dirvi che sono ricchi di ferro, silicio, potassio e fosforo, contengono vitamina A, C e K. Svolgono un’azione depurativa e diuretica, ma sopratsostiene l’apparato muscolo-scheletrico, quindi si rivelano preziosissimi per le ossa, sopratper le donne in menopausa. La presenza di flavonoidi li rende perfettiantinfiammatori naturali e contrastano l’attività dei radicali liberi. Sono ricchi di fibre, quindi, aumentano il senso di sazietà e regolano ...

Pubblicità

Pinucci63757977 : @Leonida2022 @fattoquotidiano No, sono i coglioni come te e come quelli del m5s che sbandierano prove che non hanno… - giuliocolecchia : @TarallucciE @PSchioppa Si parla tanto (senza realmente procedere in nulla!) di riforma elettorale, ma di restituir… - attilioc39 : RT @ClaudioDeglinn2: Scandalo vaccini, hanno INSABBIATO tutti i messaggi tra la Megera di Bruxelles ed il boss della Pfizer: come banali sp… - prospettico1 : RT @ClaudioDeglinn2: Scandalo vaccini, hanno INSABBIATO tutti i messaggi tra la Megera di Bruxelles ed il boss della Pfizer: come banali sp… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Scandalo vaccini, hanno INSABBIATO tutti i messaggi tra la Megera di Bruxelles ed il boss della Pfizer: come banali sp… -