Colazione in estate: idee veloci, leggere e gustose per combattere il caldo

Mangiare, in estate, diventa sempre difficile, considerando il caldo insopportabile che chiude lo stomaco e toglie la voglia di ingurgitare qualsiasi cibo. Eppure mai come in questo periodo è necessario mangiare per far sì che abbiamo sempre il giusto apporto calorico e l'idratazione necessari per fronteggiare le temperature più alte. Ecco dunque alcuni pasti per iniziare al meglio la giornata: scopriamo come fare Colazione in estate.

Colazione in estate: quale scegliere?

L'anguria è ottima da inserire in una macedonia per fare Colazione in estate! Per chi ama il caffè, la soluzione migliore è senza dubbio una buona coppa di crema di caffè, da prendere al bar o da realizzare facilmente anche in casa. Gustosa, fresca e a suo modo dissetante.

