Classifica Tour de France 2022 | terza tappa | van Aert maglia gialla | Cattaneo 15° | Caruso perde terreno

La Classifica generale del Tour de France 2022 non subisce scossoni al vertice al termine della terza tappa. I 182 km da Vejle a Soenderborg, ultima giornata in Danimarca, erano stato disegnati per un arrivo in volata e i velocisti non si sono fatti sfuggire l'occasione. Wout van Aert conserva la maglia gialla con sette secondi di vantaggio su Yves LampAert. Il fuoriclasse belga mantiene il simbolo del primato e resta in testa alla Classifica generale. Tadej Pogacar rimane in terza posizione. Lo sloveno, vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, mantiene un piccolo vantaggio nei confronti di due avversari di riferimento come il danese Jonas Vingegaard (a 8 secondi).

