Clarissa Selassié lancia una frecciatina agli autori del GF Vip 7 (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Clarissa Selassié In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Clarissa Selassié. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Solo qualche giorno fa come sappiamo sono state ufficializzate le due opinioniste del GF Vip 7: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A partire da settembre così le due L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Solo qualche giorno fa come sappiamo sono state ufficializzate le due opinioniste del GF Vip 7: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A partire da settembre così le due L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

zazoomblog : Clarissa Selassié non approva la scelta di Alfonso Signorini: “Berti opinionista? Diamo spazio ai giovani io mi ero… - andreastoolbox : Clarissa Selassié lancia una frecciatina agli autori del GF Vip 7 - StraNotizie : Clarissa Selassié non approva la scelta di Alfonso Signorini: “Berti opinionista? Diamo spazio ai giovani, io mi er… - BITCHYFit : Clarissa Selassié non approva la scelta di Alfonso Signorini: “Berti opinionista? Diamo spazio ai giovani, io mi er… - zazoomblog : Opinioniste Grande Fratello Vip: Clarissa Selassiè lancia una frecciatina a Signorini dopo la sua scelta -… -

Opinioniste Grande Fratello Vip: Clarissa Selassiè lancia una frecciatina a Signorini dopo la sua scelta Clarissa Selassiè , dopo aver scoperto chi sono le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 , ha lanciato una piccola frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini e la sua decisione ufficiale. Clarissa Selassiè, frecciatina a Signorini sulle opinioniste del GF Vip Come ben sapete, le opinioniste del GF Vip saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per il secondo anno consecutivo nonostante ... GF Vip 7 opinioniste, Clarissa: il discorso fuori luogo, siamo alle comiche Sarebbe meglio che fossero gli altri, magari gente del settore e con esperienza alle spalle, a dire: 'Clarissa è brava, sarebbe perfetta per il ruolo' . A dirselo da sé, beh, non si fa un figurone. ... Selassiè , dopo aver scoperto chi sono le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 , ha lanciato una piccola frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini e la sua decisione ufficiale.Selassiè, frecciatina a Signorini sulle opinioniste del GF Vip Come ben sapete, le opinioniste del GF Vip saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per il secondo anno consecutivo nonostante ...Sarebbe meglio che fossero gli altri, magari gente del settore e con esperienza alle spalle, a dire: 'è brava, sarebbe perfetta per il ruolo' . A dirselo da sé, beh, non si fa un figurone. ...