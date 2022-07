Ciclismo, Alejandro Valverde già dimesso dall’ospedale dopo l’incidente di ieri (Di domenica 3 luglio 2022) Arrivano buone notizie dalla Spagna sulle condizioni di Alejandro Valverde. Il campione iberico, nella giornata di ieri, era stato investito da un’auto-pirata mentre si stava allenando sulle strade di Murcia. Il nativo di Las Lumbreras in quel momento era in compagnia di altri due atleti con cui è solito uscire. Il corridore della Movistar era stato poi trasportato all’ospedale Virgen de la Arrixaca, da dove arrivavano subito, fortunatamente, notizie rassicuranti sulle sue condizioni. Alejandro Valverde sta bene, tanto che i dottori spagnoli hanno deciso di dimetterlo già nella serata di ieri, consentendogli di tornare al suo domicilio. Anche gli altri due compagni di pedalata erano stati investiti, e uno era stato a sua volta trasportato in ospedale, ma anch’egli è stato rilasciato ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Arrivano buone notizie dalla Spagna sulle condizioni di. Il campione iberico, nella giornata di, era stato investito da un’auto-pirata mentre si stava allenando sulle strade di Murcia. Il nativo di Las Lumbreras in quel momento era in compagnia di altri due atleti con cui è solito uscire. Il corridore della Movistar era stato poi trasportato all’ospedale Virgen de la Arrixaca, da dove arrivavano subito, fortunatamente, notizie rassicuranti sulle sue condizioni.sta bene, tanto che i dottori spagnoli hanno deciso di dimetterlo già nella serata di, consentendogli di tornare al suo domicilio. Anche gli altri due compagni di pedalata erano stati investiti, e uno era stato a sua volta trasportato in ospedale, ma anch’egli è stato rilasciato ...

