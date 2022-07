Ci ritiriamo | nelle mani dei russi l' ultimo avamposto ucraino del Lugansk

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 luglio 2022) Le forze armate ucraine hanno annunciato il ritiro da Lysychansk, nella regione orientale di, dove da settimane sono in corso duri combattimenti con le truppe russe. "Per preservare le vite dei difensori ucraini, è stata presa la decisione di ritirarsi", hanno spiegato le forze armate di Kiev, puntando il dito contro la superiorità russa, numericamente e in equipaggiamento. "Dopo le pesanti battaglie per Lysychansk, le forze di difesa dell'Ucraina sono state costrette a lasciare le posizioni e i confini occupati" ha annunciato con un post su Facebook lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. "Di fronte ai molteplici vantaggi delle truppe russe a livello di artiglieria, aviazione, lanciarazzi, munizioni e personale - è la spiegazione della resa di Lysychansk - continuare la difesa della città avrebbe portato alle conseguenze fatali. Per preservare le ...