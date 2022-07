“Chiuso per mancanza di personale”: niente baristi per 1.300 euro al mese. Il caso del caffè Terzi (Di domenica 3 luglio 2022) “Chiuso per mancanza di personale, ma se sei barista e vuoi lavorare chiama, così potremo riaprire”. E’ il cartello apparso in questi giorni fuori dal chiosco del caffè Terzi in piazza Aldrovandi, in centro a Bologna. I titolari, riporta l’edizione locale di Repubblica, da tempo stanno cercando personale ma nonostante venga offerto un lavoro da circa 1.300 euro al mese per 40 ore alla settimana, non hanno avuto risposte. E così hanno dovuto chiudere, ormai da un mese, per poter tenere aperto un altro bar gestito sempre in centro, in via Oberdan. “personale non se ne trova, non rispondono nemmeno all’annuncio. Da quando è apparso il cartello, circa una settimana fa, abbiamo avuto solo una richiesta di appuntamento, da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) “perdi, ma se sei barista e vuoi lavorare chiama, così potremo riaprire”. E’ il cartello apparso in questi giorni fuori dal chiosco delin piazza Aldrovandi, in centro a Bologna. I titolari, riporta l’edizione locale di Repubblica, da tempo stanno cercandoma nonostante venga offerto un lavoro da circa 1.300alper 40 ore alla settimana, non hanno avuto risposte. E così hanno dovuto chiudere, ormai da un, per poter tenere aperto un altro bar gestito sempre in centro, in via Oberdan. “non se ne trova, non rispondono nemmeno all’annuncio. Da quando è apparso il cartello, circa una settimana fa, abbiamo avuto solo una richiesta di appuntamento, da ...

