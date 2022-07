Chieti. Trovato morto Tonino Cripezzi tastierista e leader dei Camaleonti (Di domenica 3 luglio 2022) Si era esibito poche ore prima a Pescara. È morto all’improvviso Tonino Cripezzi, tastierista e leader dei Camaleonti. Antonio Cripezzi, 76 anni, è stato rinvenuto senza vita nella camera d’albergo a Chieti, dove alloggiava con gli altri componenti della storica band, morto per un malore. I Camaleonti si erano esibiti poche ore prima, tenendo un concerto al Parco di Villa de Riseis a Pescara. Dopo lo spettacolo si erano anche intrattenuti a cena con alcuni fan, per poi rientrare in albergo. Mario Lavezzi (ex componente e fondatore) ha commentato su Instagram. “Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci sono sconvolto dal dolore. Tornano ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 3 luglio 2022) Si era esibito poche ore prima a Pescara. Èall’improvvisodei. Antonio, 76 anni, è stato rinvenuto senza vita nella camera d’albergo a, dove alloggiava con gli altri componenti della storica band,per un malore. Isi erano esibiti poche ore prima, tenendo un concerto al Parco di Villa de Riseis a Pescara. Dopo lo spettacolo si erano anche intrattenuti a cena con alcuni fan, per poi rientrare in albergo. Mario Lavezzi (ex componente e fondatore) ha commentato su Instagram. “Il mio caro amico di una vitase ne è andato nel sonno. Non posso crederci sono sconvolto dal dolore. Tornano ...

