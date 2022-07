Chiara Ferragni, è scandalo per il cachet sanremese: Facchinetti la difende (Di domenica 3 luglio 2022) Mancano ancora sette mesi al “Festival di Sanremo” ma è già esplosa la prima polemica. Qualche giorno fa, il settimanale Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 3 luglio 2022) Mancano ancora sette mesi al “Festival di Sanremo” ma è già esplosa la prima polemica. Qualche giorno fa, il settimanale Perizona Magazine.

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - infor84672111 : #inflazione Tutti a criticare,sprechi.., qua non vi brucia il culo?'VOLETE SAPERE QUANTO SI METTERÀ IN TASCA CHIARA… - Mavuoi10euro : RT @raffinatissimo_: il remake del video MA QUELLA É CHIARA CHIARAAAAA CHIARA FERRAGNI -