“Chi trama contro la Meloni”: tensione-centrodestra, cosa sa Bisignani (Di domenica 3 luglio 2022) Pessimi segnali dal centrodestra. “Berlusconi-Meloni-Salvini non riescono neppure a fissare un pranzo di lavoro, divisi come sono su tutto”, scrive sul Tempo Luigi Bisignani, secondo cui milioni di potenziali elettori fanno fatica a sentirsi rappresentati dai tre leader nazionali. Quest'ultimi “giocano da soli e non per la squadra” e “come galletti nel pollaio, si beccano a distanza, tra videomessaggi e post”. La proposta di Bisignani è la seguente: “Visto che i tre non riescono ad accordarsi su niente, perché non si pensa a cambiare almeno la regola che serve solo a bloccare lo schema, quella secondo la quale il partito che raccoglie più voti indica il presidente del Consiglio?”. Secondo l'ex faccendiere a nessuno dei tre leader del centrodestra sarà permesso di salire a Palazzo Chigi: “Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Pessimi segnali dal. “Berlusconi--Salvini non riescono neppure a fissare un pranzo di lavoro, divisi come sono su tutto”, scrive sul Tempo Luigi, secondo cui milioni di potenziali elettori fanno fatica a sentirsi rappresentati dai tre leader nazionali. Quest'ultimi “giocano da soli e non per la squadra” e “come galletti nel pollaio, si beccano a distanza, tra videomessaggi e post”. La proposta diè la seguente: “Visto che i tre non riescono ad accordarsi su niente, perché non si pensa a cambiare almeno la regola che serve solo a bloccare lo schema, quella secondo la quale il partito che raccoglie più voti indica il presidente del Consiglio?”. Secondo l'ex faccendiere a nessuno dei tre leader delsarà permesso di salire a Palazzo Chigi: “Lo ...

