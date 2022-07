Chi era Betty Curtis: vita privata, marito e carriera della cantante (Di domenica 3 luglio 2022) Betty Curtis, al secolo Roberta Corti, era nata a Milano il 21 marzo del 1936. Scoperta musicalmente da Teddy Reno, Betty Curtis ha avuto nel festival di Sanremo uno dei suoi palcoscenici preferiti. Chi era Betty Curtis L’esordio a Sanremo avvenne nel 1959: cantò due canzoni, «Nessuno», in coppia con Wilma De Angelis, classificatasi ottava, e «Una marcia in fa», con Johnny Dorelli, Gino Latilla e Claudio Villa, piazzatasi al nono posto. Nel 1960 la Curtis ci riprovò, con «Amore senza sole», ancora con Dorelli, e «Non sei felice», con Mina: nessuno dei due brani però entrò in finale. Il riscatto nel 1961, anno della vittoria con Luciano Tajoli e il brano «Al di là». Canzone che portò all’Eurofestival dove si classificò al quinto posto. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022), al secolo Roberta Corti, era nata a Milano il 21 marzo del 1936. Scoperta musicalmente da Teddy Reno,ha avuto nel festival di Sanremo uno dei suoi palcoscenici preferiti. Chi eraL’esordio a Sanremo avvenne nel 1959: cantò due canzoni, «Nessuno», in coppia con Wilma De Angelis, classificatasi ottava, e «Una marcia in fa», con Johnny Dorelli, Gino Latilla e Claudio Villa, piazzatasi al nono posto. Nel 1960 laci riprovò, con «Amore senza sole», ancora con Dorelli, e «Non sei felice», con Mina: nessuno dei due brani però entrò in finale. Il riscatto nel 1961, annovittoria con Luciano Tajoli e il brano «Al di là». Canzone che portò all’Eurofestival dove si classificò al quinto posto. In ...

Pubblicità

borghi_claudio : Qui è URGENTISSIMO indicizzare gli stipendi all'inflazione e rivalutare le pensioni ogni 3 mesi invece di aspettare… - MarcoMoriniTW : Chi c’era non dimentica - EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - VAmgius : @MediasetTgcom24 Come volevasi dimostrare. C'era..forse qualcuno che Non aveva capito..dove stava il trucco... Po… - _starshineforju : Una curiosità sincera e chiedo a chi è più bravo in merito tempi e distanze alla mano, era così rischioso fare un d… -