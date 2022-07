Chi condanna l’Italia al piccolo cabotaggio Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di domenica 3 luglio 2022) C’è un modo lineare, istituzionalmente corretto, costituzionalmente garantito per Giuseppe Conte di risolvere la questione della permanenza o meno dei Cinquestelle nel governo. Un’ampia discussione interna al MoVimento (o quel che ne resta); la presentazione di una mozione di sfiducia in Parlamento nel caso prevalga la scelta di mollare Mario Draghi, una discussione approfondita nel merito e infine il voto. Al quale far seguire l’eventuale ritiro dei ministri e la formalizzazione della crisi. È una strada lineare che riscatterebbe la semi-pochade andata in scena nelle ultime ore con pseudo messaggini che ci sono ma non vengono mostrati; minacce e sospetti di altissimo volume che mai si accompagnano a comportamenti conseguenti; una ridda di pissi pissi un po’ per celia e un po’ per non morire neanche fossimo in una soap opera dove più i personaggi affollano la scena, più cresce la ...