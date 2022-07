Charlene ed Alberto | foto assieme per l’anniversario | Ma i sospetti aumentano

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 3 luglio 2022) Continua a far parlare la presunta crisi tra il Principedi Monaco. Eppure il recente scatto che li ritraedovrebbe mettere fine ai pettegolezzi. Ma c’è dell’altro. Scopriamolo nelle righe seguenti. Colonne intere di articoli sulle presunte crisi coniugali tra, hanno riempito negli ultimi anni i giornali di mezzo mondo e tenuto incollati alla stampa milioni di lettori. Di recente, in occasione della settimana della moda a Monte Carlo, e della prima uscita pubblica della Principessina Gabrielle,aveva messo la parola fine sui rumors che volevano lei e il marito divisi e in disaccordo, così come pure pronti alla separazione e al successivo divorzio. Tuttavia, molti hanno messo in discussione l’armonia “apparente” ...