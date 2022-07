Centrodestra: La Russa a Tajani, 'chi avrà più consenso a elezioni sarà leader' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Perché Antonio Tajani si preoccupa ora di chi sarà il leader del Centrodestra? Siamo d'accordo con lui e lo ha dichiarato anche Salvini: guai a dividersi ora sul leader, prima vinciamo e a elezioni concluse vedremo come sempre avvenuto, chi ha avuto più consensi. Solo allora e senza bisogno di liti e discussioni sapremo chi sarà il leader del Centrodestra". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Perché Antoniosi preoccupa ora di chiildel? Siamo d'accordo con lui e lo ha dichiarato anche Salvini: guai a dividersi ora sul, prima vinciamo e aconcluse vedremo come sempre avvenuto, chi ha avuto più consensi. Solo allora e senza bisogno di liti e discussioni sapremo chiildel". Lo dichiara Ignazio La, senatore di Fratelli d'Italia.

