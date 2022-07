Centrodestra | botta e risposta Tajani-La Russa su leadership

Leggi su italiasera

(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – L’incontro tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini “credo si terrà in tempi rapidi, io dovrei vedere Berlusconi domani. Ma credo che si debba fare un progetto per l’Italia dal 2023 a 2050, per definire il modello di Paese che prevediamo per l’Italia”. Per il resto, “prima si vince e poi si vede il leader, dividersi ora su chi farà il leader è una scelta davvero poco intelligente”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, ospite stamani di Skytg24. Parole che tuttavia hanno suscitato la reazione di Ignazio La, senatore di Fratelli d’Italia. “Perché Antonio– dichiara La– si preoccupa ora di chi sarà il leader del? Siamo d’accordo con lui e lo ha dichiarato anche Salvini: guai a dividersi ora sul leader, prima vinciamo e a ...