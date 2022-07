(Di domenica 3 luglio 2022) Un nuovodi Louis-Ferdinand(1894-1961) sarà pubblicato inda Gallimard: si intitola “Londres” e arriverà nelle librerie il prossimo 13, come ha annunciato la casa editrice che detiene i diritti di autore dell’intera opera letteraria dello scrittore francese. Ilambientato afa parte dei manoscritti recuperati dopo decenni e restituiti nel giugno 2021 agli eredi del sulfureo autore di “Viaggio al termine della notte“. Il manoscritto di “Londres” era tra leneldurante il saccheggio dell’appartamento parigino in Rue Girardon a Montmartre da parte di militanti della Resistenza, dopo che, accusato di collaborazionismo e ...

SecolodItalia1 : Céline, arriva a ottobre in Francia il romanzo inedito su Londra. Era tra le carte scomparse nel 1944… -

Regione Emilia Romagna

Al Mattatoiola programmazione estiva di Spazio Griot , promossa da Roma Culture e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e Spazio Griot. Avrà sede nei Padiglioni 9a e 9b. . Spazio Griot è l'estensione ...La modella e presentatrice inglese quest'annoa 'Glasto' senza le classiche galosce anti - pioggia e opta - anche lei come Kendall - per gli stivali stringati stile suffragetta. Ma con il ... LepidaTV, oltre 50 nuovi video disponibili on demand. E a luglio, in esclusiva, le dirette del Porretta Soul Festival