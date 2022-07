Ceccon: «Il nonnismo in Nazionale? Ho sofferto, per fortuna appartiene al passato» (Di domenica 3 luglio 2022) Il Giornale intervista Thomas Ceccon medaglia d’oro sui 100 dorso agli ultimi Mondiali (nonché primatista mondiale), oro anche nella 4×100 misti. In un’intervista a Repubblica suo padre ha denunciato episodi di nonnismo nella Nazionale di nuoto, episodi di cui Ceccon fu vittima insieme con Burdisso. Il nonnismo subito in Nazionale è una pagina archiviata? «Ora non c’è più nulla di tutto questo, vedo un gruppo coeso e senza competizione interna nonostante siamo tutti ragazzi forti. Ho sofferto, ho fatto ancora più fatica a integrarmi e per fortuna appartiene ormai al passato». Perché era stato preso di mira? «Forse perché ero l’ultimo arrivato e anche molto giovane. Avevo 16 anni, qualcuno ne aveva almeno 15 di più. Non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Il Giornale intervista Thomasmedaglia d’oro sui 100 dorso agli ultimi Mondiali (nonché primatista mondiale), oro anche nella 4×100 misti. In un’intervista a Repubblica suo padre ha denunciato episodi dinelladi nuoto, episodi di cuifu vittima insieme con Burdisso. Ilsubito inè una pagina archiviata? «Ora non c’è più nulla di tutto questo, vedo un gruppo coeso e senza competizione interna nonostante siamo tutti ragazzi forti. Ho, ho fatto ancora più fatica a integrarmi e perormai al». Perché era stato preso di mira? «Forse perché ero l’ultimo arrivato e anche molto giovane. Avevo 16 anni, qualcuno ne aveva almeno 15 di più. Non ...

