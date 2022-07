Carlos Alcaraz ipnotizzato dagli italiani negli Slam: prima Berrettini, ora Sinner (Di domenica 3 luglio 2022) Che successo per Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista altoatesino trionfa nello scontro generazionale con Carlos Alcaraz, vendicandosi del ko di Parigi-Bercy del 2021, primo confronto della loro carriera. Guardando il match dalla parte dell’iberico, si nota come, negli Slam, abbia perso da giocatori italiani in due occasioni su tre. Bisogna tornare indietro agli Australian Open per la prima occasione: terzo turno alla Rod Laver Arena, con lo spagnolo, numero 31 del tabellone ma con un discreto hype alle spalle (e che si ingigantirà in primavera a suon di vittorie), si ritrova di fronte un certo Matteo Berrettini, che tornava in campo dopo un periodo di stop a causa di un infortunio agli ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Che successo per Jannikottavi di finale di Wimbledon. Il tennista altoatesino trionfa nello scontro generazionale con, vendicandosi del ko di Parigi-Bercy del 2021, primo confronto della loro carriera. Guardando il match dalla parte dell’iberico, si nota come,, abbia perso da giocatoriin due occasioni su tre. Bisogna tornare indietro agli Australian Open per laoccasione: terzo turno alla Rod Laver Arena, con lo spagnolo, numero 31 del tabellone ma con un discreto hype alle spalle (e che si ingigantirà invera a suon di vittorie), si ritrova di fronte un certo Matteo, che tornava in campo dopo un periodo di stop a causa di un infortunio agli ...

Pubblicità

Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - sportface2016 : +++Uno straordinario Jannik #Sinner batte Carlos #Alcaraz in quattro set e conquista i quarti di finale di… - antonioanto204 : RT @Coninews: ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta in carrie… - antonioanto204 : RT @ItaliaTeam_it: JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti! #Italia… -