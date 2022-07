Caos voli, cosa fare in caso di viaggio cancellato? Tutte le regole dai rimborsi ai biglietti alternativi. Possibili risarcimenti fino a 600 euro (Di domenica 3 luglio 2022) I voli cancellati continuano a tenere in apprensione tutti gli italiani in procinto di partire per le vacanze. Perché scoprire - magari direttamente il giorno della partenza, a un paio di ore... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) Icancellati continuano a tenere in apprensione tutti gli italiani in procinto di partire per le vacanze. Perché scoprire - magari direttamente il giorno della partenza, a un paio di ore...

Pubblicità

sole24ore : ?? Caos #aeroporti tra voli cancellati e scioperi: #estate a rischio per 1,8 milioni di passeggeri… - Bob6Rock : RT @sole24ore: ?? Caos #aeroporti tra voli cancellati e scioperi: #estate a rischio per 1,8 milioni di passeggeri - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? Caos #aeroporti tra voli cancellati e scioperi: #estate a rischio per 1,8 milioni di passeggeri - pieleon0 : Ieri,due morti nei cantieri ed 1 folgorato gravemente ferito. Caos negli aeroporti,manca personale,decine di miglia… - infoitinterno : Caos voli, cosa fare in caso di viaggio cancellato? Tutte le regole dai rimborsi ai biglietti alternativi -