Canale Cinque, arriva la serie Terra Amara: lunedì 4 luglio il debutto (Di domenica 3 luglio 2022) Su Canale Cinque debutta la serie Terra Amara: sarà collocata nel pomeriggio estivo Dal 4 luglio, su Canale 5, debutta alle ore 15:45 la nuova serie made in Turkey «Terra Amara»: storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni ‘70 e prosegue, dopo un viaggio in treno che cambierà tutto, verso Çukurova, nella provincia dell’Adana, in Turchia. In onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset, «Terra Amara» ha prima conquistato il pubblico turco ed è sbarcata con ascolti record in oltre 30 paesi, tra cui Spagna, Messico, Germania e Argentina. Targata Tims & B Production, Bir Zamanlar Çukurova (tit.or.) è frutto di una produzione monstre che, dopo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022) Sudebutta la: sarà collocata nel pomeriggio estivo Dal 4, su5, debutta alle ore 15:45 la nuovamade in Turkey «»: storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni ‘70 e prosegue, dopo un viaggio in treno che cambierà tutto, verso Çukurova, nella provincia dell’Adana, in Turchia. In onda dalal venerdì sull’ammiraglia Mediaset, «» ha prima conquistato il pubblico turco ed è sbarcata con ascolti record in oltre 30 paesi, tra cui Spagna, Messico, Germania e Argentina. Targata Tims & B Production, Bir Zamanlar Çukurova (tit.or.) è frutto di una produzione monstre che, dopo ...

zenzola96 : @MSaaaandra @xsemprefamosa Ah perché battuti fa' su canale cinque ?? ma poi Cristian farà anche altri eventi mica solo battiti teso - LorenzoMainieri : @tusiquevales_it: alle 21:40 su Canale Cinque - goldenvswift : raga ma perché su canale cinque non fanno più serie come squadra antimafia - hernanbravia : RT @fabioalisei: @CristianDezuli1 @HoaraBorselli Non li regolarizzano quando scendono dalla barca. Servono cinque anni di scuola, la nascit… - LorenzoMainieri : Scherzi a parte: alle 21:40 su Canale Cinque con @EnricoPapi2 -