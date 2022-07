Camaleonti, malore dopo un'esibizione: morto Antonio Cripezzi (Di domenica 3 luglio 2022) Nella serata di sabato 2 luglio il cantante si era esibito con la band al parco Villa de Riseis di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) Nella serata di sabato 2 luglio il cantante si era esibito con la band al parco Villa de Riseis di ...

Pubblicità

mattinodipadova : Malore in hotel per Antonio Cripezzi: muore dopo un concerto la voce dei Camaleonti - il_piccolo : Malore in hotel per Antonio Cripezzi: muore dopo un concerto la voce dei Camaleonti - Agenpress : È morto Antonio Cripezzi. Stroncato da un malore il cantante e tastierista dei Camaleonti - CCuccolini : RT @HuffPostItalia: È Antonio Cripezzi. Il cantante e tastierista dei Camaleonti stroncato da un malore dopo un concerto - messveneto : Malore in hotel per Antonio Cripezzi: muore dopo un concerto la voce dei Camaleonti: Il cantante e tastierista avev… -