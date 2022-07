Calciomercato, svolta Romagnoli: accordo vicino con la nuova squadra! (Di domenica 3 luglio 2022) Alessio Romagnoli, attualmente svincolato, è probabilmente il difensore che rappresenta l’affare a parametro zero più redditizio per le società operative sul mercato. L’ex capitano rossonero arriva da uno scudetto e una stagione, nonostante le poche presenze da titolare, alquanto soddisfacente. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la situazione di mercato del calciatore potrebbe essere vicina alla svolta, la Lazio (club preferito dal calciatore) avrebbe deciso di affondare il colpo nella trattativa al di là dell’eventuale cessione di Francesco Acerbi, il quale avrebbe liberato lo spazio per l’arrivo dell’ex capitano del Milan. Romagnoli Lazio Calciomercato Sempre secondo Alfredo Pedullà i contatti si sarebbero intensificati nella tarda mattinata di oggi, e starebbero proseguendo proprio in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Alessio, attualmente svincolato, è probabilmente il difensore che rappresenta l’affare a parametro zero più redditizio per le società operative sul mercato. L’ex capitano rossonero arriva da uno scudetto e una stagione, nonostante le poche presenze da titolare, alquanto soddisfacente. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la situazione di mercato del calciatore potrebbe essere vicina alla, la Lazio (club preferito dal calciatore) avrebbe deciso di affondare il colpo nella trattativa al di là dell’eventuale cessione di Francesco Acerbi, il quale avrebbe liberato lo spazio per l’arrivo dell’ex capitano del Milan.LazioSempre secondo Alfredo Pedullà i contatti si sarebbero intensificati nella tarda mattinata di oggi, e starebbero proseguendo proprio in ...

