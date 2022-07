Calciomercato, per il ritorno in Italia di Jovetic c’è un problema da risolvere (Di domenica 3 luglio 2022) Stefan Jovetic può tornare in Italia? L’attaccante ex Fiorentina è il sogno di mercato di un club di Serie A, ma c’è un ostacolo che frena l’affare. La Serie A è pronta a ripartire. Nonostante l’ultima edizione del campionato Italiano si sia concluso solo da poche settimane, tra poco più di un mese i venti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) Stefanpuò tornare in? L’attaccante ex Fiorentina è il sogno di mercato di un club di Serie A, ma c’è un ostacolo che frena l’affare. La Serie A è pronta a ripartire. Nonostante l’ultima edizione del campionatono si sia concluso solo da poche settimane, tra poco più di un mese i venti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Liverpool, ecco Fabio Carvalho Commenta per primo Fabio Carvalho è un giocatore del Liverpool . L'annuncio era già arrivato a inizio estate, ora ecco le prime immagini con la maglia dei Reds . Il portoghese arriva dal Fulham . Sampdoria, in bilico il rinnovo di Ekdal: prima le visite Commenta per primo E' ancora tutto da scrivere il futuro di Albin Ekdal , da qualche giorno ufficialmente svincolato dalla Sampdoria . Il rinnovo sembrava una formalità, ma ora la vicenda pare essersi ... Sky Sport Ascoli Calcio, Pulcinelli riabbraccia il fantasista Ciciretti: ''Is coming back'' "Con la speranza che si ricordi la strada, Amato Ciciretti is coming back (sta tornando)". Con queste parole scritte oggi via social il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli conferma il ritorno in bia ... Cammaroto: "Spalletti vuole Solbakken, il Napoli stringe. Frenata per Deulofeu" Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com ha riferito quanto segue: "Il passo indietro sull'affare Deulofeu, che era qu ... Commentaprimo Fabio Carvalho è un giocatore del Liverpool . L'annuncio era già arrivato a inizio estate, ora ecco le prime immagini con la maglia dei Reds . Il portoghese arriva dal Fulham .Commentaprimo E' ancora tutto da scrivere il futuro di Albin Ekdal , da qualche giorno ufficialmente svincolato dalla Sampdoria . Il rinnovo sembrava una formalità, ma ora la vicenda pare essersi ... Calciomercato, ultime news e tutte le trattative del 2 luglio "Con la speranza che si ricordi la strada, Amato Ciciretti is coming back (sta tornando)". Con queste parole scritte oggi via social il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli conferma il ritorno in bia ...Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com ha riferito quanto segue: "Il passo indietro sull'affare Deulofeu, che era qu ...