Calciomercato Napoli | la big italiana si fionda su Demme | sirene anche dalla Premier

Durante questa sessione estiva di Calciomercato, a causa del ridimensionamento del tetto ingaggi, il Napoli è in attesa di nuove offerte per i giocatori che hanno trovato meno spazio durante la passata stagione. Tra questi c'è senza dubbio alcuno Diego Demme. Il centrocampista tedesco, dopo esser stato pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Gennarro Gattuso, durante la gestione Spalletti, in seguito all'exploit di Stanislav Lobotka, non ha trovato lo spazio desiderato e, per questo motivo, è in cerca di nuovi stimoli. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, l'ex Lipsia è finito sul taccuino di diversi club europei (non solo di Serie A). Tra le squadre interessate al centrocampista tedesco c'è la Roma, in cerca di esperienza e sostanza per il ...

