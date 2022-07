Calciomercato Monza, tutto fatto: Berlusconi si assicura l’ex Juve (Di domenica 3 luglio 2022) Il Monza comincia a fare importanti movimenti di Calciomercato, tra cui una conferma attesa, pronta a diventare realtà. La dirigenza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani intende rendere il Monza una realtà stabile della Serie A. Non sarà semplice, considerato che il prossimo anno sarà quello di partenza, ma il mercato è oculato e serio. Nessuna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) Ilcomincia a fare importanti movimenti di, tra cui una conferma attesa, pronta a diventare realtà. La dirigenza di Silvioe Adriano Galliani intende rendere iluna realtà stabile della Serie A. Non sarà semplice, considerato che il prossimo anno sarà quello di partenza, ma il mercato è oculato e serio. Nessuna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona:… - GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - serieAnews_com : ?? Il #Monza pronto a confermare #Marrone con il rinnovo fino al 2024 - MARCO196913 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona: -