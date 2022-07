Calciomercato Milan: da Ziyech agli altri. Il punto per la trequarti (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Milan: da Ziyech agli altri. Il punto per il rinforzo sulla trequarti Perso Sven Botman, il Milan si sposterà nella zona trequarti per piazzare il colpo da 90 di questo Calciomercato. Le piste sono tante ed ognuna ha diverse complicazioni, ma la volontà è di arrivare ad una chiusura rapida. La situazione secondo la Gazzetta dello Sport. Hakim Ziyech: La parola chiave è attesa. Per veder sbarcare il marocchino a Milano servirà convincere il Chelsea a pagare parte dello stipendio. Charles De Ketelaere: Il più giovane ed il più oneroso. Il Club Brugges per la sua stellina spara alto e su di lui ci sono Leicester e Leeds. Più si va avanti, più c’è il rischio di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022): da. Ilper il rinforzo sullaPerso Sven Botman, ilsi sposterà nella zonaper piazzare il colpo da 90 di questo. Le piste sono tante ed ognuna ha diverse complicazioni, ma la volontà è di arrivare ad una chiusura rapida. La situazione secondo la Gazzetta dello Sport. Hakim: La parola chiave è attesa. Per veder sbarcare il marocchino ao servirà convincere il Chelsea a pagare parte dello stipendio. Charles De Ketelaere: Il più giovane ed il più oneroso. Il Club Brugges per la sua stellina spara alto e su di lui ci sono Leicester e Leeds. Più si va avanti, più c’è il rischio di ...

