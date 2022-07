Calciomercato Juventus, la dirigenza prepara l’offerta per il fantasista (Di domenica 3 luglio 2022) La Juventus, secondo recenti rumors di mercato, starebbe preparando l’offerta per l’acquisto di uno dei fantasisti più talentuosi della Serie A. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Calciomercato è ufficialmente aperto. Tutte le società sono impegnate nelle trattative sia in entrata che in uscita che andranno a definire le rose per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 3 luglio 2022) La, secondo recenti rumors di mercato, starebbendoper l’acquisto di uno dei fantasisti più talentuosi della Serie A. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilè ufficialmente aperto. Tutte le società sono impegnate nelle trattative sia in entrata che in uscita che andranno a definire le rose per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sta lavorando con determinazione su #Zaniolo: contatti frequenti, ma serve pazienza. Bianconeri intenz… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - GiovaAlbanese : #Mandragora a Villa Stuart: visite mediche con la #Fiorentina, per il centrocampista in uscita dalla #Juventus a ti… - jornalistavitor : RT @Corriere: Dybala c’è l’asta: chi ha più chance tra Inter, Napoli, Milan e... Monza? Juve, assalto a Zaniolo - ZonaBianconeri : RT @S9meraviglie: #Calciomercato #juventus Sembra che il #Chelsea si è convinta al rilancio ??????... cifra tonda senza giocatori,prendere o… -