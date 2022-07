Calciomercato Juve: il club vuole tenere in rosa Cambiaso (Di domenica 3 luglio 2022) nonostante le richieste di prestito Forze fresche in arrivo sulle fasce per la formazione di Allegri. La Juventus ha definito la trattativa con il Genoa per Andrea Cambiaso. Per la chiusura definitiva manca solo il sì di Dragusin, atteso al rientro dalle vacanze. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Cambiaso potrebbe essere alla Juventus. Sebbene ci siano tante richieste per il prestito, tra cui quella della Salernitana, il terzino dovrebbe rimanere in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) nonostante le richieste di prestito Forze fresche in arrivo sulle fasce per la formazione di Allegri. Lantus ha definito la trattativa con il Genoa per Andrea. Per la chiusura definitiva manca solo il sì di Dragusin, atteso al rientro dalle vacanze. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro dipotrebbe essere allantus. Sebbene ci siano tante richieste per il prestito, tra cui quella della Salernitana, il terzino dovrebbe rimanere in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

