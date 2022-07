Calciomercato Juve: dalla Roma coi soldi di De Ligt. Doppia offerta per Zaniolo (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Juve: dalla Roma coi soldi di De Ligt. Doppia offerta per prendere Zaniolo La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse partire De Ligt i bianconeri andrebbero all’assalto della Roma seguendo una strategia. Vale a dire quella del prestito con obbligo di riscatto, tenuto conto che le contropartite non scaldano particolarmente la Roma. Per Zaniolo i bianconeri avrebbero già pronto un contratto da 4 milioni all’anno più bonus per cinque stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022)coidi Deper prendereLantus non molla Nicolò. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse partire Dei bianconeri andrebbero all’assalto dellaseguendo una strategia. Vale a dire quella del prestito con obbligo di riscatto, tenuto conto che le contropartite non scaldano particolarmente la. Peri bianconeri avrebbero già pronto un contratto da 4 milioni all’anno più bonus per cinque stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Zaniolo perfetto per la Juve, ecco come lo farebbe giocare Allegri - Gazzetta_it : Pogba-Di Maria, ci siamo: quando arrivano e cosa manca per chiudere - Gazzetta_it : La Juve studia gli eredi di De Ligt: piacciono Koulibaly e Gabriel - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: JUVE, Una settimana al raduno e la Juve è un - junews24com : Dybala Napoli, contatto con Antun! De Laurentiis sogna il grande colpo - -