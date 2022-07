Calciomercato Inter, Marotta chiede trenta milioni: tre club sul giocatore (Di domenica 3 luglio 2022) Il Calciomercato è appena iniziato, ma ha già rivelato grandi colpi. Soprattutto all’estero, i club si stanno muovendo per accaparrarsi i migliori giocatori. Tre club in particolare sono Interessati a un calciatore dell’Inter. Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United hanno messo gli occhi su Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter avrebbe fissato a 30 milioni il prezzo del laterale destro. La società di Steven Zhang lo aveva acquistato la scorsa estate dal Psv per 12,5 milioni più bonus, ma ora il suo valore è cresciuto di molto. Denzel Dumfries Inter Il difensore olandese aveva iniziato la stagione con qualche difficoltà, poi si è adattato al calcio italiano e ha fatto innamorare tutti i tifosi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Ilè appena iniziato, ma ha già rivelato grandi colpi. Soprattutto all’estero, isi stanno muovendo per accaparrarsi i migliori giocatori. Trein particolare sonoessati a un calciatore dell’. Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United hanno messo gli occhi su Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’avrebbe fissato a 30il prezzo del laterale destro. La società di Steven Zhang lo aveva acquistato la scorsa estate dal Psv per 12,5più bonus, ma ora il suo valore è cresciuto di molto. Denzel DumfriesIl difensore olandese aveva iniziato la stagione con qualche difficoltà, poi si è adattato al calcio italiano e ha fatto innamorare tutti i tifosi ...

