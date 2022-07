Calciomercato Fiorentina | tutto fatto per Gollini | le cifre dell’operazione

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 luglio 2022) L’ex portiere dell’Atalanta Pierluigisarà un nuovo giocatore della. Come riportato da Fabrizio Romano, i due club avrebbero finalmente trovato l’accordo totale per chiudere la trattativa. Previste dunque nei prossimi giorni le visite mediche di rito e l’ufficialità dell’affare. Il portiere arriverà alla Viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 8 milioni di euro. TrattativaL’anno scorso in forze al Tottenham di Antonio Conte,ha collezionato solamente 10 presenze nelle coppe nazionali e in Conference League. Alla fine, gli Spurs hanno preferito non esercitare il diritto di riscatto sul giocatore, acquistando invece come nuovo secondo portiere un profilo low-cost come Fraser Forster. Sul portiere italiano classe ...